МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") 10 апреля подведет итоги первого квартала, уже понятно, что будет серьезный убыток, сообщил журналистам гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

"Десятого апреля мы подведем итоги первого квартала, но уже понятно, что там будет серьезный убыток", — сказал Калмыков.

Загрузка на внутренних рейсах в марте была рекордно низкой — 55-56%, хотя все рейсы были проданы полностью.

"Победа" на фоне снижения авиаперевозок и пандемии коронавируса приостановила все свои рейсы с 1 апреля по 31 мая. Как сообщала авиакомпания, это позволит ей сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение, многие страны закрыли границы. Государствам также пришлось эвакуировать своих граждан домой. В середине марта замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько говорил, что называются разные суммы убытков авиакомпаний РФ из-за таких ограничений, в частности, звучат суммы более чем в 100 миллиардов рублей за год.

Правительство РФ в конце марта выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших достигло 3548 человек в 76 регионах.