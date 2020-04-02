МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Темпы падения мировых пассажирских авиаперевозок в феврале стали самыми сильными с периода после терактов 11 сентября 2001 года, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В частности, падение показателя составило 14,1% в годовом исчислении после роста на 2,4% месяцем ранее. "Это было самое резкое сокращение трафика с периода после терактов 11 сентября (2001 года — ред.) и отражало коллапс внутренних перевозок в Китае и резкое падение международного спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за распространяющегося вируса COVID-19 и введенных властями ограничений на поездки", — говорится в релизе. В том числе падение объема международных пассажирских авиаперевозок в феврале составило 10,1%, а внутренних — 20,9%.

Так, по данным IATA в региональном разрезе, падение пассажирских авиаперевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который занимает треть всего рынка, в феврале составило 41,3% в годовом выражении. Показатель в Африке упал на 0,7%. При этом в Латинской Америке зафиксирован рост на 3,1%, в Европе — на 0,7%, в Северной Америке — на 5,5%, в странах Ближнего Востока — на 1,7%.

При этом, по данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в феврале вырос на 7,1% в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ увеличился на 6,4%, внутренних — на 8%.