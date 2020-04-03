МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ переносит сроки введения обязательной маркировки молочной продукции в России — для некоторых продуктов она будет внедрена 20 января 2021 года, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. Согласно прежней версии документа, введение обязательной маркировки молочной продукции должно было наступить в стране 1 июня 2020 года.

Согласно изменениям, для части товаров из числа молочных продуктов обязательная маркировка наступит 20 января 2021 года. Соответствующие категории товаров "будут определены правительством Российской Федерации по результатам доклада об оценке результатов эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации".

Для остальных молочных продуктов, согласно документу, обязательная маркировка начнется не позднее 1 октября 2021 года.

Пилотный проект маркировки молочной продукции стартовал в России 15 июля 2019 года, изначально он должен был завершиться 29 февраля 2020 года. В конце февраля было принято постановление правительства РФ, которое продлило эксперимент до 31 марта текущего года. Ранее в пятницу было опубликовано постановление, продлевающее эксперимент до 31 декабря 2020 года.