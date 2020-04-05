МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фоне распространении новой коронавирусной инфекции в России поручил Минпромторгу обеспечить медицинские организации средствами индивидуальной защиты, сообщается на сайте кабмина.

"Минпромторгу России обеспечить приоритизацию укомплектования соответствующих служб и медицинских организаций средствами индивидуальной защиты определенных видов, в том числе с учетом данных о распространении новой коронавирусной инфекции в субъектах РФ", — говорится в сообщении.

О результатах ведомство должно доложить в правительство РФ с приложением графика поставок средств индивидуальной защиты.