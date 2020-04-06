МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, в 2019 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 747 миллионов рублей против убытка в 1,047 миллиарда рублей в 2018 году (по стандарту МСФО 16), говорится в сообщении ритейлера.

Общая выручка группы в прошлом году увеличилась на 2,3% и составила 165,086 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 3,2%, до 39,1 миллиарда. В частности, выручка дивизиона "О`Кей" уменьшилась на 0,3% — до 147,175 миллиарда рублей, продажи сегмента дискаунтеров "Да!" выросли на 31,5% — до 17,911 миллиарда.

Показатель EBITDA ритейлера в 2019 году уменьшилась на 0,5% — до 14,061 миллиарда рублей. Валовая маржа "О'Кей" увеличилась на 0,2 процентного пункта — до 23,7%, рентабельность по EBITDA снизилась на 0,3 процентного пункта и составила 8,5%. EBITDA дивизиона "О'Кей" снизилась на 4,4% — до 14,277 миллиарда рублей, EBITDA "Да!" была отрицательной — 215 миллионов рублей.

Общий долг "О'Кей" на 31 декабря 2019 года составил 31,719 миллиарда рублей, снизившись за год на 7,9%, чистый долг увеличился на 1,9% — до 26,212 миллиарда рублей. Капитальные затраты группы в 2019 году составили 2,919 миллиарда рублей без учета НДС, 1,004 миллиарда было инвестировано в развитие сети гипермаркетов, 1,915 миллиарда — в развитие дискаунтеров.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О'Кей" — крупная российская розничная сеть, ей принадлежат 178 магазинов в крупнейших городах России. Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,79% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.