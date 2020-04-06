МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран: в понедельник будут совершены первые два — Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород, сообщили журналистам в координационном Совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом

"С 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран. Сегодня будут совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород", — сообщили в координационном Совете.

Информация о последующих рейсах, отметили в Совете, будет размещаться на сайте "Стопкоронавирус.рф" и портале госуслуг gosuslugi.ru.

Прибывшие в Москву из-за рубежа жители столицы и области на фоне пандемии коронавируса изолируются на 14 дней в домашних условиях, жители других регионов РФ — в условиях обсерваторов Подмосковья или ближайших областей, аналогичные ограничения введены в отношении пассажиров, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд регионов РФ, сообщается на сайте крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот".

"Аэрофлот" обращает внимание пассажиров на необходимость исполнения требований Роспотребнадзора об обязательной 14-дневной изоляции и медицинском наблюдении. В соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача РФ… все лица, вернувшиеся в РФ, подлежат изоляции и медицинскому наблюдению на срок 14 календарных дней со дня прибытия. Пассажиры, прибывшие в аэропорты Москвы и проживающие в Москве и Московской области, подлежат изоляции в домашних условиях; прибывшие в аэропорты Москвы, но проживающие в других субъектах РФ — в условиях обсерваторов (специализированных медицинских учреждений) Подмосковья или ближайших к Москве областей", — говорится в сообщении.

Решениями некоторых региональных подразделений Роспотребнадзора введены аналогичные ограничения в отношении пассажиров, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, требования об обязательной 14-дневной изоляции и медицинском наблюдении распространяются: на пассажиров международных рейсов, вернувшихся в РФ; на пассажиров внутрироссийских рейсов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд регионов России.

"Список регионов, принявших соответствующие ограничения, постоянно меняется. Информацию следует уточнять в региональных подразделениях Роспотребнадзора накануне вылета", — говорится в сообщении.