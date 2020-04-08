МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ассоциация российских фармацевтических производителей рассказала о том, как ее члены включились в работу по поиску вакцин и лекарств для терапии коронавируса COVID-19 и в каких направлениях они сейчас работают.

Так, компания "Санофи" создает вакцину от коронавируса, опираясь на опыт своих разработок против тяжелого острого респираторного синдрома SARS. "Мы надеемся, что это поможет нам сократить сроки разработки новой вакцины", — цитирует пресс-служба АРФП слова гендиректора "Санофи" в странах Евразийского региона Оксаны Монж. "Санофи" также проводит клинические исследования сразу нескольких препаратов из портфеля для лечения коронавирусной инфекции.

Группа компаний "Р-Фарм" подала первую международную патентную заявку на биотехнологический препарат, связывающий вирусные частицы и препятствующий их проникновению в альвеоциты. "Проект по разработке препарата сейчас находится на ранней стадии, но является для "Р-Фарм" приоритетным и продвигается в ускоренном порядке", — отметил председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик.

В компании "Такеда" ведется разработка поликлонального гипериммунного глобулина (H-IG), который предназначен для лечения инфицированных лиц с высоким риском развития COVID-19. Кроме этого, изучается возможность переориентации уже имеющихся на рынке препаратов и молекул на лечение коронавируса.

Компании "Новартис" и Incyte, в свою очередь, объявили о планах начать клинические исследования III фазы, которые помогут оценить эффективность препарата руксолитиниб для терапии такой тяжелой формы чрезмерной реакции иммунной системы, как цитокиновый шторм (упрощенно — иммунная система убивает организм).

"Наша отрасль относится к жизнеобеспечивающим структурам. Поэтому компании-члены АРФП не только ни на минуту не останавливали производство, но и, понимая социальную и медицинскую ответственность, нарастили его", — прокомментировал глава ассоциация Виктор Дмитриев.