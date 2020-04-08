МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 13 апреля полностью возобновляет производство автомобилей после нерабочих дней на фоне коронавируса, следует из сообщения профсоюзного комитета компании в соцсети "ВКонтакте".

Режим нерабочих дней на фоне коронавируса действует в РФ с 30 марта.

"С 13 апреля "АвтоВАЗ" полностью возобновляет свою работу. В адрес профсоюзного комитета "АвтоВАЗа" поступил приказ о согласовании новых графиков сменности на период с 13 по 30 апреля. По новым графикам будет организована доставка работников на работу и с работы, работа столовых и детских садов. Изменение графиков связано с необходимостью выполнения требований Роспотребнадзора, одно из которых — соблюдение определённой дистанции между людьми", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за период нерабочих дней была проведена допуборка и дезинфекция всех помещений завода (КПП, мест работы, отдыха и общего пользования), оборудования и инструментов, а также салонов транспорта. Такая работа продолжится до конца месяца.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 8672 в 81 регионе, всего скончались от болезни 63 человека.