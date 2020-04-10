МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Противовирусная активность препарата "Мефлохин" в отношении возбудителя COVID-19 доказана, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

"Доказано, что "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека", – сказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.

Исследования проводились Научно-производственным центром "Фармзащита" ФМБА России при участии 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны, оценивалась противовирусная активность препарата, уточнили в пресс-службе.