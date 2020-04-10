МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга американской Boeing до "Baa2" с "Ваа1" с негативным прогнозом, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "Prime-2" с негативным прогнозом.

"Понижение рейтинга отражает ожидание дополнительной нагрузки на финансовые показатели и баланс Boeing в предстоящие годы из-за воздействия коронавируса на спрос на новые коммерческие самолеты", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Ведущий аналитик Moody's Джонатан Рут (Jonathan Root) отметил, что коронавирус окажет на Boeing более сильное давление, чем ситуация с 737 МАХ.

Негативный прогноз отражает неопределенность относительно продолжительности воздействия пандемии COVID-19 на глобальную экономическую активность и спрос на самолеты. При этом Moody's ожидает, что Boeing получит поддержку со стороны властей США.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.