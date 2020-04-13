МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по итогам 2019 года в размере 157 рублей на акцию, следует из материалов одного из крупнейших российских ритейлеров.

"Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО "Магнит" по распределению прибыли и убытков ПАО "Магнит" по результатам 2019 отчетного года… Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" в размере 16 000 082 735,00 рублей, что составляет 157,00 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в материалах.

Реестр на получение дивидендов закрывается 19 июня. Годовое собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования — 4 июня. Реестр для участия в нем закрывается 12 мая.