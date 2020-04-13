МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Предприятия малого бизнеса, которым из-за пандемии коронавируса сейчас нельзя продавать товары покупателям напрямую, решили объединится на интернет-платформе, сообщил РИА Новости один из ее основателей Александр Сысоев.

"Восемьсот предприятий малого бизнеса из 20 городов России зарегистрировались на SupportLocal.ru – площадке, где их можно найти на карте и приобрести товары и услуги онлайн, пока недоступны прямые контакты с покупателями", — рассказал Сысоев.

Он пояснил, что платформа была создана в ответ на угрозу бизнесу в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда стали недоступны контакты офлайн. На ней предприятия малого бизнеса, лишившиеся возможности работать из-за последствий эпидемии, могут продавать свои услуги клиентам.

Для всех пользователей на сайте размещена карта локальных кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-студий, магазинов, которым можно помочь. Для бизнеса платформа — это возможность создания и продажи онлайн-сертификатов, и место, где можно указать другие способы помощи (например, доставка). По оценкам Сысоева, не менее 80% предприятий малого бизнеса лишились клиентов, и этот процент будет расти.

Он добавил, что за 11 дней с момента запуска на платформе зарегистрировались 800 предприятий малого бизнеса из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Белгорода, Владивостока, Краснодара и других.

Данные о предпринимателе, зарегистрировавшемся на портале, появляются на карте, доступ к которой открыт любому посетителю сайта. Владельцу бизнеса будут доступны создание и продажа онлайн-сертификатов. А также шаблоны документов, необходимых для организации работы в период нестабильности: письмо арендодателю с обращением о снижении ставки аренды и другие юридические документы. Предприниматели смогут пользоваться возможностями платформы бесплатно.