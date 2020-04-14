МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Центр стратегических разработок (ЦСР) фиксирует рост числа компаний, переводящих сотрудников на дистанционную работу с сокращением заработной платы — за неделю их доля выросла до 38% с 26%, свидетельствуют данные мониторинга организации о состоянии деловой среды в стране.

ЦСР с начала марта 2020 года проводит еженедельные исследования общественных настроений и бизнес-климата в России на фоне шоковых событий – пандемии коронавируса, девальвации рубля, снижения цен на нефть. Во вторник эксперты ЦСР представили последние данные своего еженедельного мониторинга, который прошел в период с 6 по 10 апреля. В исследовании приняли участие около 1300 компаний.

"На сегодняшний день мы видим продолжающуюся тенденцию, оправдываются ожидания компаний о том, что большинству придется оптимизировать фонд оплаты труда, в частности, сокращать заработные платы, сокращать численность сотрудников, вводить дистанционную работу также с сокращением заработной платы", — заявила в ходе онлайн-конференции руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова.

"Если посмотреть на проценты, то максимальное изменение произошло именно среди тех компаний, кто перевел работников на дистанционный режим с сокращением заработной платы. Если неделю назад это было 26% компаний, то на сегодняшний день их стало 38%", — добавила Накорякова.

Руководитель направления "Промышленность и энергетика" ЦСР Антон Белоглазов в свою очередь отметил, что в связи со сложившейся ситуацией россияне начали дополнительно экономить денежные средства. "По оценкам и по нашему опросу, который мы проводили среди бизнеса и среди населения, мы видим, что около 25% россиян начинают дополнительно экономить по всем товарным группам. Наибольшую часть экономии мы наблюдаем по бытовой технике, электронике, одежде, обуви и другим товарам ", — подчеркнул он.

По оценке экспертов ЦСР, темп роста заработных плат в 2020 году может стать отрицательным и на сегодняшний день прогнозируется в минус 12%, а среднемесячная заработная плата может снизиться на 4 тысячи рублей. Уровень безработицы в России в 2020 году может подскочить до 12,1%, а количество безработных вырасти до 9,1 миллиона человек.