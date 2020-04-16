МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск специальной льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса. Срок ее действия — до 1 ноября 2020 года. Уже в этом году ее реализация, по предварительным оценкам, потребует около 6 миллиардов рублей из бюджета.

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов — в Москве и Санкт-Петербурге", — сказал президент на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

"…Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы. По предварительный оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 миллиардов рублей, цифры еще обсуждаются, но около 6 миллиардов рублей будет необходимо", — сказал Путин.

"Обращаю внимание — льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года", — подчеркнул глава государства.