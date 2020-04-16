МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Реализация российских масштабных инфраструктурных транспортных проектов продолжится, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы продолжим реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Таких, как расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автомобильных дорог на Юге России, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью, модернизацию аэродромных комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портовых мощностей в Мурманске, на Балтике, Чёрном море и Дальнем Востоке", — сказал президент.

Он добавил, что всё это создаст прочный задел для экономики и ее будущего роста.

"В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, конечно, существуют понятные и объективные ограничения, но, несмотря на это, сроки по инфраструктурным объектам должны максимально выдерживаться, чтобы финансовые ресурсы государства не замораживались, а работали на экономику, развитие страны и регионов, повышение качества жизни людей", — отметил он.

Также президент выступил с предложением перераспределить часть средств в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Расселение аварийного жилья" с целью дополнительно загрузить заказами строительную и смежные отрасли.

"Предлагаю пересмотреть возможность перераспределения части расходов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", а также программ "Расселение аварийного жилья". Для того, чтобы увеличить темпы расселения такого жилья, строительства и ремонта дорог. И, тем самым, дополнительно загрузить заказами строительную и смежные отрасли, поддержать занятость", — сказал он

Президент дал правительству месяц, чтобы просчитать "параметры такого маневра".

Путин также предложил повысить аванс по контрактам в инфраструктурном строительстве с 30% до 50%.

"Прошу также проработать вопрос увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве. Сейчас авансируется 30% по контракту, предлагаю увеличить эту долю до 50%. За счет этого предоставить строительным и другим компаниям дополнительные оборотные средства, что позволит им ритмично работать, выполнять обязательства перед поставщиками в других отраслях и, главное, сохранить рабочие места, зарплаты своих сотрудников, привлечь новых специалистов", — сказал он.

Президент добавил, что будет и в дальнейшем анализировать ситуацию в отрасли.