МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и Общероссийское объединение пассажиров (ООП) поможет туристам и пассажирам оформить заявления на возврат средств за купленные авиабилеты, а также при необходимости готовы оказать юридическую поддержку по защите законных прав, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОСИГ.

"Сегодня сотням тысяч туристов пришлось поменять свои планы и перенести поездку. Во всех регионах присутствия нашего Союза мы ежедневно фиксируем множество обращений, когда туристам не возвращают деньги за купленные авиабилеты. Необходимо централизованно оказывать помощь всем пострадавшим в данной ситуации", — отметил вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

"Мы сейчас видим сложности, которые возникают у авиакомпаний в связи с выплатами пассажирам за отмененные рейсы. Можно сказать, что выплаты полностью остановлены, у авиакомпаний просто нет денег. Тем не менее мы должны помогать нашим гражданам в защите их законных прав на возврат полной стоимости авиабилетов, в соответствие с Воздушным кодексом. Нынешнее предложение авиакомпаний заменить выплаты на выдачу "сертификатов" противоречит законодательству, поэтому мы окажем полную юридическую помощь гражданам и предоставим все документы для оспаривания подобных прецедентов", — заявил председатель ООП Илья Зотов.

Эксперты напомнили, что для возврата авиабилета необходимо, в первую очередь, написать заявление в авиакомпанию для возврата, в котором необходимо указать причину отмены поездки, грамотно оформить и направить заявление заказным письмом.