МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Американская авиастроительная компания Boeing 20-24 апреля начнет частичное восстановление производства в штате Вашингтон, говорится в сообщении компании.

"Boeing будет поэтапно возобновлять производство коммерческих самолетов на своих объектах в Пьюджет-Саунд на следующей неделе после приостановки работы в прошлом месяце в ответ на пандемию COVID-19. На всех своих объектах компания приняла дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности людей и борьбы с распространением COVID-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Пьюджет-Саунд приблизительно 27 тысяч человек вернутся к производству самолетов Boeing 747, 767, 777 и 787 в период с 20-24 апреля. Также начнется подготовка к возобновлению производства 737 MAX.

Boeing с 25 марта приостановила производство в США на две недели на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне. При этом 6 апреля компания продлила приостановку производства на предприятиях в штате Вашингтон из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.