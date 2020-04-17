МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Автомобильные концерны, которые расположены на территории стран Европы, выходят из месячного простоя на карантине. Сообщается, что в течение недели они будут готовы запустить конвейеры с частичной загрузкой.

Также из простоя выходят европейские производители комплектующих, которые поставляют свою продукию в Россию. Это даст российским производителям автомобилей восстановить свое производство, которое также пострадало от недостатка комплектующих из Евросоюза.

Самой серьезной проблемой для Европы, и как следствие для России, стала остановка небольших компаний-поставщиков 1-4 уровней.

Для заводов в России запуск европейских предприятий едва ли не более важная новость, чем налаживание производства на автомобильных заводах Китая, пишет газета.ru со ссылкой на партнера аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто. Он рассказал, что российский завод Volkswagen в Калуге был вынужден остановить выпуск продукции еще до объявления всероссийского карантина именно по причине того, что встало производство запчастей в Европе.

"Для наших предприятий это очень хорошая новость. Потому как показала практика, без европейского автопрома у нас не все могут работать. Завод Volkswagen был вынужден остановиться — не было деталей для Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Это совпало с карантином, но завод все равно хотели остановить", — сообщил он.

Поставки запчастей из Европы важны для всех компаний работающих на территории РФ, но для европейских брендов они наиболее критичны, заявил

автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

"Чтобы было понятно: без коробок передач немецкой компании ZF встанет совместное предприятие Daimler и «КамАЗа», под вопросом будет выпуск челнинской новой линейки моделей. Без электрокомпонентов Continental и Bosch невозможно создать от бюджетного автомобиля «АвтоВАЗа» до лимузина «Аурус». В равной степени это относится и к компонентам Schaeffler и Valeo", — отметил Ифанов.