МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает преждевременным введение регулирования цен на продукты, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, обязывающий правительство РФ устанавливать предельные розничные цены на товары первой необходимости в случае их существенного удорожания.

"Существующие рыночные механизмы и окрепшее сельское хозяйство обеспечивают достаточный объем поставок продовольствия, что дает возможность поддержания стабильного уровня цен. Также крупные торговые сети проявляют социальную ответственность, отказываясь от наценок на ряд социально значимых товаров. На данном этапе введение регулирования цен преждевременно", — прокомментировали в ФАС.

В начале апреля крупнейшие российские ритейлеры — X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") и "Магнит" — приняли решение временно обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров. Позже аналогичное решение приняли российская Metro и группа компаний "О`кей", а из непродовольственных ритейлеров — группа "М.Видео-Эльдорадо".