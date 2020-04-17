МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. прогнозирует в первом квартале 2020 года чистый убыток в размере 2 миллиардов долларов против прибыли годом ранее, сообщается в релизе компании.

"В первом квартале 2020 года Ford в настоящий момент ожидает получить… чистый убыток в размере около 2 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

В первом квартале 2019 года компания получила чистую прибыль в 1,15 миллиарда долларов, что было на 34% ниже в годовом выражении.

Компания 13 апреля сообщила, что по итогам первого квартала ожидает получить выручку в 34 миллиарда долларов, что на 15,7% ниже показателя предыдущего года. Окончательные финансовые итоги первого квартала 2020 года будут опубликованы 28 апреля.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 191 тысячи сотрудников по всему миру.