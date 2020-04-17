МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Будет создан дополнительный федеральный резерв лекарств и оборудования, надо оперативно отрабатывать заказы регионов, которые борются с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.

"В ближайшее время будет также сформирован дополнительный федеральный резерв лекарств и оборудования, а также средств индивидуальной защиты для медицинских работников, прошу оперативно отработать механизм направления этих запасов в те регионы и медицинские учреждения, где складывается наиболее сложная ситуация", — сказал он.