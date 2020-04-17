МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. РЖД из-за падения пассажиропотока в связи с COVID отменят 129 ранее назначенных дополнительных поездов на летний сезон и майские праздники, следует из сообщения компании.

"В связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, холдинг "РЖД" временно выводит из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. Кроме того, в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники", — говорится в сообщении в пятницу.