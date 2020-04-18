МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Действие цифровых пропусков в Москве не распространяется на грузовые автоперевозки, они будут осуществляться на основе ранее выданных разрешений, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок. Движение грузового транспорта по Москве по-прежнему осуществляется на основе ранее выданных стандартных разрешений и пропусков", — указал он.

Мэр добавил, что эта норма гарантирует стабильность снабжения города продовольствием, медикаментами и другими необходимыми товарами и материалами.