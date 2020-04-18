МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Агрегаторы такси предупреждают водителей о необходимости проверять цифровые пропуска у граждан в Москве через приложение "Помощник Москвы", сообщили РИА Новости представители крупнейших агрегаторов.

В пятницу Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала у агрегаторов "Яндекс.Такси", Gett, "Ситимобил" и "Везет" прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков. Списки водителей, нарушающих требования, направили этим агрегаторам.

"Для обеспечения безопасности пассажиров и водителей "Ситимобил" поддерживает все необходимые меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, а также тщательно выполняет все предписания государственных органов. Мы проинформировали наших партнеров о том, что проверка цифровых пропусков у пассажиров такси обязательна и осуществляется водителями при помощи приложения "Помощник Москвы", — прокомментировали в пресс-службе сервиса "Ситимобил".

В компании также отметили, что за время введения этого механизма проверки пропусков было выявлено всего два случая среди водителей, подключенных к сервису, которые еще не установили соответствующее приложение. "Мы с ними уже связались, повторно проговорили о необходимости этой проверки. Надеемся, что данные водители оперативно устранят все нарушения и докажут нам факт их устранения", — добавил представитель сервиса.

В пресс-службе Gett рассказали, что сразу же после появления распоряжения о проверке пропусков в такси компания выдала каждому водителю логин и пароль к приложению "Помощник Москвы". В дополнение к этому в приложении для вызова такси Gett настроили функцию запроса кода цифрового пропуска при заказе машины.

"Наши водители заранее проверяют валидность кода и при возникновении проблем звонят пассажиру еще до посадки в автомобиль. В сложных ситуациях они могут обратиться на круглосуточную линию поддержки. Списки водителей, нарушающих требования, к нам не поступали. Мы уверены, что профессиональные водители Gett следуют всем указаниям государственных органов и нашим рекомендациям", — уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент у каждого таксиста должно быть установлено приложение "Помощник Москвы". Через него водитель перед посадкой должен проверять наличие действующего цифрового пропуска.