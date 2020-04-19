ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент его администрация рассматривает варианты, куда можно потратить 500 миллионов долларов в год, которые шли на финансирование ВОЗ, если все-таки будет принято решение прекратить это делать.

"Мы можем отправить эти деньги на более эффективные нужды, если мы решим это (перестать финансировать ВОЗ) сделать", — сказал он.

Во вторник президент Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.