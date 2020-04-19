Трамп пообещал найти применение $500 млн, предназначавшихся для ВОЗ
ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент его администрация рассматривает варианты, куда можно потратить 500 миллионов долларов в год, которые шли на финансирование ВОЗ, если все-таки будет принято решение прекратить это делать.
"Мы можем отправить эти деньги на более эффективные нужды, если мы решим это (перестать финансировать ВОЗ) сделать", — сказал он.
Во вторник президент Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.
https://1prime.ru/business/20200419/831290124.html