ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — ПРАЙМ. Первые поставки серийных автомобилей Aurus клиентам начнутся в марте 2021 года, когда стартует производство в Алабуге, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Со следующего года, когда как раз вот в Алабуге – та зона, которую мы открывали с Михаилом Владимировичем (Мишустиным), на одном из предприятий, которое сегодня имеет свободные производственные мощности, мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам", — сказал министр в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".