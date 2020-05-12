НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — ПРАЙМ. Горьковский автозавод возобновил работу 12 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ".

Ранее президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями в связи с эпидемией коронавируса. В общей сложности нерабочие дни в стране продлились до 11 мая. Горьковский автозавод приостанавливал производство с 1 по 11 мая.

"Горьковский автозавод возобновил работу с 12 мая после приостановки производства на 11 дней", — сообщили в пресс-службе.

Производство на Горьковском автозаводе было приостановлено с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство ГАЗа. Основные производства предприятия возобновили работу 13 апреля. Однако уже с 20 апреля Горьковский автозавод перешел на четырехдневный режим работы из-за падения спроса на коммерческий транспорт.