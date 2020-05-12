МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам апреля снизились на 64,2% в годовом выражении до 54,5 тысячи машин, следует из данных аналитического агентства "Автостат" на основе регистраций транспортных средств.

Снижение рынка за январь-апрель оказалось слабее за счет более высоких результатов предыдущих месяцев — по данным регистраций, за этот период было продано 430 138 тысяч автомобилей, что на 9,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Первое место по продажам в апреле заняла Kia Rio — продажи бестселлера рухнули на 68,2%, до 2848 машин, на втором месте Hyundai Creta, продажи которой снизились на 62% до 2484 машин, третью строчку занимает Lada Granta Sedan с результатом 2255 проданных авто (-68,4%), далее следует Lada Vesta SW (2241 машины, —65,3%) и Lada Vesta Sedan — 1960 (-64,4%). В топ-100 моделей апреля лишь четыре автомобиля — Chery Tiggo 5, Changan CS35, Audi A6, Mercedes GLE — показали положительную динамику в годовом выражении.

Президент РФ Владимир Путин в марте подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат, впоследствии режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Решения о режиме работы дилерских центров и станций техобслуживания принимали регионы. По данным ассоциации автодилеров РоАД, к концу месяца лишь чуть более 10 регионов разрешили открыть у себя дилерские центры.

"Падение меньше, чем могло бы быть, так как часть машин — проданные в марте. Второй момент, можно обратить внимание, что меньше падение по топовым моделям премиального сегмента. Люди пытались сэкономить деньги, купив по старым ценам. Ещё один момент — кредитование упало на 81%, то есть в апреле машины покупали больше за наличку", — комментирует исполнительный директор "Австостата" Сергей Удалов.