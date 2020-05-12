МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Интернет-магазин Wildberries открыл продажи в Словакии, говорится в сообщении компании.

"В мае 2020 года Wildberries запустил продажи в Словакии. Интернет-магазин работает на словацком и английском языках", — говорится в сообщении. Таким образом, на сегодняшний день онлайн-ритейлер работает в 7 странах: России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

В ассортименте интернет-магазина представлена женская, мужская и детская одежда, обувь, аксессуары и игрушки. Всего доступны 1,7 миллиона товарных наименований от 18 тысячи брендов. В Словакии будет доступна бесплатная курьерская доставка и самовывоз из пункта выдачи заказов с примерочными. Первый пункт выдачи заказов заработал в Братиславе. В планах компании – увеличить число точек выдачи в стране.

Wildberries также рассматривает возможность строительства своего крупного распределительного центра на территории Словакии. По мнению компании, данный центр станет одним из важнейших логистических хабов Wildberries в Евросоюзе. "Благодаря его появлению в стране могут быть созданы 15 тысяч рабочих мест, а размер инвестиций может составить около 200 миллионов евро", — отметили в пресс-службе.

"Мы продолжаем расширять географию своего присутствия: интернет-магазин сегодня работает уже в 7 странах, что открывает российским производителям широкие возможности для выхода на новые рынки и роста экспорта их продукции. В апреле мы продолжили развивать партнерство с отечественными производителями: доля товаров российского производства на онлайн-площадке выросла с 40 до 45%, а приток новых поставщиков увеличился в 7 раз по сравнению с апрелем прошлого года", – прокомментировал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Wildberries — крупнейший, по версии журнала Forbes, онлайн-ритейлер России, работает на рынке 15 лет. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 36 тысяч человек.