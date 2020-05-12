МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Автомобили немецкого премиум-бренда Mercedes, марка Skoda Rapid, а также некоторые модели корейских брендов показали в апреле худшую отрицательную динамику продаж в РФ, следует из данных "Автостата" на основе регистраций легковых машин.

Так, при общем падении продаж на 64,2% в апреле в годовом выражении, до 54,5 тысячи авто, реализация одной из самых "ходовых" моделей Mercedes — E-klasse — упала на 83,8%, до 118 машин. Сильное снижение показали также Hyundai Elantra — на 82,2%, до 68 машин, Kia Picanto — на 82,2%, до 76 машин, Skoda Rapid — на 80%, до 698 машин, и Kia Soul — на 78,2%, до 363 авто, следует из данных аналитики.

Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов подчеркивал, что в данных о регистрации автомобилей за апрель есть часть машин, приобретенных в марте, иначе падение было бы еще сильнее. Апрель же, согласно указу президента РФ Владимира Путина, был объявлен в стране нерабочим месяцем с сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса.

При этом решения о работе дилерских центров и станций техобслуживания были отданы на откуп регионам. И, по данным ассоциации автодилеров РоАД, к концу месяца лишь чуть более 10 субъектов РФ разрешили открыть у себя дилерские центры.

В свою очередь Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) зафиксировала падение продаж новых легковых и легких коммерческих машин в РФ в апреле на 72,4% в годовом выражении, до 38 922 машин. При этом всего за первые четыре месяца года продажи снизились на 19,1% по сравнению с январем-апрелем 2019 года и составили 415 102 автомобилей, следует из данных АЕБ.