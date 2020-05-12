МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев и президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин отправили письма министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой, где предложили ряд мер, которые помогут этим отраслям быстрее выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в РСТ.

Там сообщили, что в письма отдельный пункт посвящен субсидиям для туроператоров по внутреннему и въездному туризму.

"Чтобы стимулировать развитие этих сегментов рынка, РСТ и РГА считают целесообразным на 2020 и 2021 годы увеличить объемы бюджетного финансирования таких субсидий в два раза. Также необходимо расширить перечень стран, поездки из которых субсидируются, и состав приоритетных маршрутов по России. Кроме того, в связи с ситуацией на туристическом рынке, отраслевые объединения просят рассмотреть возможность выдачи субсидий не по факту приема туристов, а авансом с отчетом в декабре 2020 – январе 2021 года", — прокомментировали документ в РСТ.

Конкретно для гостиниц и других аналогичных средств размещения в обращении содержится предложение снизить ставку НДС до 5% в 2020 году с последующим увеличением до 10% в 2022 году.

"А в период выхода отрасли из кризиса, вызванного распространением коронавируса, государство могло бы обеспечить бесплатное участие туроператоров и гостиниц в туристических выставках и других маркетинговых мероприятиях по продвижению страны", — добавили в союзе туриндустрии.

Также отраслевые объединения предлагают вместо отсрочки в выплате налогов предоставить туриндустрии налоговые каникулы и освободить от платежей в социальные фонды на период до марта 2021 года.

СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Представители туриндустрии выражают надежду, что при благоприятной эпидемиологической обстановке российский внутренний туризм начнёт восстанавливаться к концу летнего сезона, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Выступая в прямом эфире Общественного телевидения России (ОТР), он подчеркнул, что сейчас очень сложно строить прогнозы относительно летнего туристического сезона.

"Пока туроператоры очень аккуратно планируют программы, начиная с 15 июня. Но мы будем действовать по фактической ситуации. Не надо забывать, что с 28 марта по 31 мая действуют рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма относительно российских курортов. После снятия ограничений мы не сразу, а поэтапно, с учётом тех мер, которые рекомендует Роспотребнадзор, будем открывать курорты", — прокомментировал ситуацию Горин.

"Будем надеяться, что к концу летнего сезона туризм потихонечку начнёт восстанавливаться", — сказал представитель АТОР.