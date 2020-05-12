МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Тадзио Шиллинг, избранный гендиректором на годовом собрании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 17 марта, вступил в свою должность, говорится в сообщении ассоциации.

Отмечается, что Шиллинг сменил Франка Шауффа, возглавлявшего АЕБ с 2007 года и переизбранного в 2016 году на четвертый срок, а до прихода в AEБ занимал должность заместителя начальника отдела экономики, финансов и науки в посольстве Швейцарии, а затем — руководителя отдела развития бизнеса и руководителя Немецкого бизнес-центра в EY.

"Тадзио Шиллинг имеет степень магистра в области международных отношений и продвинутую степень магистра в области международной истории и политики Женевского института международных отношений, а также степень исполнительного магистра государственного управления в Школе управления Hertie, Берлин", — также сообщили в ассоциации.

"В ходе развития профессиональной деятельности господин Шиллинг работал в различных областях, связанных с финансами, HR и продажами в таких компаниях, как Zurich Cantonal Bank, Dell Inc., Wesser & Partner, FirstClimate. Он также был научным сотрудником и лектором на факультете русского языка в Берлинском университете Гумбольдта", — добавляет АЕБ.

"Для меня большая честь и большая ответственность возглавить ассоциацию в столько непростое время, когда весь мир борется с пандемией коронавируса и ее последствиями. В условиях повсеместного драматического снижения экономической и деловой активности крайне важно объединить усилия для поддержки бизнеса, для которого развитие сложившейся ситуации стало вопросом дальнейшего существования", — прокомментировал новый глава АЕБ.