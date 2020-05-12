МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил в апреле 251,8 тысячи единиц, что на 47,8% меньше, чем в апреле 2019 года, следует из данных аналитического агентства "Автостат".

Как отмечают эксперты агентства, такое сильное падение рынка во многом произошло из-за пандемии коронавируса, которая повлекла введение нерабочего режима в апреле. "Лидерство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлась почти четверть от общего объема (24%). В количественном выражении это составило 60,5 тысячи штук, что вдвое ниже (-50,9%) результата годичной давности", — говорится в сообщении "Автостата".

По данным аналитиков, лучшим иностранным брендом остается японская Toyota, объем перепродаж которой в апреле составил 32,5 тысячи экземпляров (-38,4%), третьим стал еще один бренд из Японии – Nissan с результатом 14,9 тысячи единиц (-45,4%), на четвертом месте Hyundai (12,6 тысяч штук и минус 49,8%), а также Kia (12 тысяч штук и минус 47,2%).

Снижение спроса в разрезе четырех месяцев оказалось не столь сильным и составило 10% по сравнению с январем-апрелем прошлого года, до 1,457 миллиона машин, подсчитали эксперты.