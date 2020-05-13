МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский авиаперевозчик — "Аэрофлот" — в апреле потерял лидерство по числу перевезенных пассажиров. Компания перевезла 147 700 человек.

Как пишет газета "Ведомости", в прошлом месяце "Аэрофлот" обогнала компания S7.

Услугами S7 воспользовались более 200 тысяч человек.

Всего российские авиаперевозчики перевезли 771 200 человек. Это в 12,5 раза меньше, чем в апреле прошлого 2019 года.

"Аэрофлот" также впервые уступил первенство по другому показателю, количеству совершенных рейсов, и тоже компании S7.

Напомним, что пассажиропоток российских авиакомпаний сократился из-за ограничений на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Международные рейсы запрещены с конца марта, спрос на перелеты внутри России резко упал.

"S7 стала лидером благодаря тому, что сократила пассажиропоток в апреле лишь в пять раз, тогда как у «Аэрофлота» он снизился в 20 раз. В апреле S7 выполняла 110–130 рейсов в сутки, около половины из них из Новосибирска, примерно половину – из "Домодедово", — пишет газета.

"Аэрофлот" летает только из столичного "Шереметьево". Многие субъекты РФ ввели для прилетающих из обязательный 14-дневный карантин, из-за чего спрос на рейсы из столицы упал сильнее остальных направлений.

"Аэрофлот" в апреле выполнял только 50–80 рейсов в сутки.