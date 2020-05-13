МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ситуация в столице соответствует всем критериям, позволяющим начать первый этап отмены ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявил глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его мнению, согласно плану Роспотребнадзора, на первом этапе отмены ограничений режима повышенной готовности гражданам позволят совершать прогулки и занятия спортом на улице. Также возможно снятие ограничений на работу некоторых непродовольственных магазинов.

Депутат считает, что в Москве ситуация с заражениями новым вирусом находится под контролем. Шапошников назвал достаточным число коек и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения пациентов с COVID в столичных больницах.

Глава Мосгордумы отметил, что в Москве нет резких скачков числа заболевших, при этом он призывает "быть готовыми ко всему".

Напомним, что второй этап снятия ограничений из-за пандемии коронавируса предполагает возобновление работы части образовательных учреждений, а также предприятий большей площади (где могут одновременно находиться много человек). Но и на первом, и на втором этапе для таких торговых центров останется ограничение на одновременное количество посетителей.

Третий этап снятия ограничений предусматривает открытие всех предприятий сфер торговли и услуг, а также всех видов образовательных учреждений.