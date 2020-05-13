МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Повышение доступности и увеличение разнообразия туристских поездок для жителей страны, разработка новых предложений в регионах РФ, субсидирование путешествий для социально незащищенных групп граждан и другие меры Ростуризм вместе с турбизнесом и экспертами отрасли предлагает включить в национальный план по восстановлению экономики в части туризма, сообщает пресс-служба ведомства.

На первой онлайн-встрече Ростуризма с Высшей школой экономики, где также приняли участие Деловая Россия, Опора России, РСПП, ТПП, РЭЦ и депутаты Государственной Думы, Российский союз туриндустрии, Ассоциация туроператоров России, НАИТО, ОСИГ, РГА, РПС, Союз туризма и гостеприимства, ФРиО, Союз развития туризма в РФ, Ассоциация загородных отелей и представители Общественного совета Ростуризма, всеми участниками были озвучены предложения, которые могут стать основой стабилизации и будущего развития отрасли туризма по пяти направлениям.

Эти направления состоят из плана поэтапного выхода отрасли из карантинных мер, с балансом между новыми требованиями безопасности туристов и сохранением привлекательности турпродукта, налоговых льгот (уменьшение НДС в туристской отрасли, освобождение от уплаты налогов и других, поддержки инвесторов (субсидирование процентных ставок на строительство туристской инфраструктуры и собственников туристской инфраструктуры в части беспроцентных кредитов на пополнение оборотных средств и выплату зарплаты, а также включение ключевых игроков гостиничной отрасли в перечень системообразующих предприятий).

Кроме того, предлагается повысить доступность и увеличить разнообразие туристских поездок для жителей страны, разработать новые предложения в регионах РФ, субсидирование путешествий для социально незащищенных групп граждан, а также обеспечить системное продвижение в стране и мире уникальных и доступных направлений отдыха в регионах России, в том числе за счет цифровизации туристских услуг.

"Именно туризм может выступить одним из основных драйверов восстановления региональных экономик — за счёт прямого и косвенного вклада в более чем 50 отраслей и быстрого создания сотен тысяч рабочих мест. Рост внутренних турпотоков и восстановление въездного туризма также позволит перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю — практически всю сферу услуг", — сказала глава ведомства Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.

"Предложения, подготовленные Ростуризмом при участии экспертов, бизнес-сообщества и представителей туриндустрии будут направлены в Минэкономразвития для дальнейшего обсуждения и включения в Национальный план восстановления экономики, который президент России Владимир Путин поручил подготовить правительству до 1 июня", — уточнили в Ростуризме.