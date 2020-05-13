МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Поддержку в авиационной отрасли должны в первую очередь получить маршруты, где используются самолеты отечественного производства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сделать так, чтобы поддержка в приоритетном порядке оказывалась тем маршрутам, где эксплуатируются российские самолеты", — сказал Путин в среду на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

По его словам, надо увеличить спрос на отечественные самолеты, загрузить заводы. "Принципиальный вопрос — загрузить заказами наши авиастроительные заводы, повысить спрос на российские самолеты. Это даст стимул для создания рабочих мест, модернизации производств, освоения новых моделей воздушных судов", — сказал Путин.

Поддержка необходима базе авиаотрасли, а именно предприятиям авиастроения, нужно обеспечить их загрузку, заявил также Путин.

"В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли, а именно предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному и по многим параметрам уникальному производству", — сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия находится в числе немногих стран, которые способны производить всю линейку военных и гражданских самолётов и вертолетов.