ДОХА, 13 мая — ПРАЙМ. Летающая из Дубая эмиратская авиакомпания Emirates в среду объявила о возобновлении полетов в обычном порядке в девять городов с 21 мая, пассажиры будут сдавать анализы на коронавирус до начала полета.

"С 21 мая авиакомпания возобновит полеты в обычном режиме по девяти направлениям: в Лондон, Франкфурт, Париж, Милан, Мадрид, Чикаго, Торонто, Сидней и Мельбурн, эти рейсы помогут вернуться на родину тем, кто желает это сделать", — говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Кроме того, Emirates планирует возобновить рейсы в Джакарту, Тайбэй, Чикаго, Тунис, Алжир и Кабул.

Как отметила авиакомпания, все пассажиры должны будут прибывать в аэропорт в Дубае за три часа до полета и перед посадкой в самолет будут проходить тесты на коронавирус, в самолете не будут предлагать печатные издания, а также будут соблюдать меры предосторожности при раздаче еды и напитков, чтобы максимально избежать контактов между пассажирами и экипажем. Из ручной клади проносить в салон самолета будет разрешено только лэптопы и небольшие сумки. Все пассажиры будут обязаны носить медицинские маски и перчатки на протяжении всего полета. После каждого полета при возвращении в Дубай самолеты будут проходить тщательную дезинфекцию.

Со среды власти Дубая ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, несмотря на рост числа выявленных случаев почти до 20 тысяч с начала пандемии, открыв общественные парки и доступ в бассейны при отелях. Ранее в ОАЭ был отменен запрет на выход из домов, начал ходить общественный транспорт после проведения его дезинфекции. До настоящего момента от связанных с коронавирусом осложнений в ОАЭ скончались 203 человека.