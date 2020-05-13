МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Автодилеры настойчиво предлагают своим клиентам покупать автомобили в кредит, даже если у покупателей нет такой необходимости. Они сулят большие скидки, но на самом деле заем существенно увеличивает конечную стоимость автомобиля, ведь в него тайно "вшито" множество бессмысленных дорогих страховок.

Автодилеры настоятельно рекомендуют покупать автомобиль в кредит и по программе трейд-ин – обменивая старый на новый. Так покупатель получит максимальную скидку на новый автомобиль и останется в выигрыше, уверяют они. Доходит до очень странных предложений. "У вас есть деньги на руках?— спрашивает менеджер автосалона. – Оформите кредит, закройте его в первые дни после покупки и получите скидку 5% на новый автомобиль". Получить скидку хочется, но смущает щедрость автосалона. Добиться объяснений от менеджеров по продаже обычно не удается – они уверяют, что "подводных камней" нет, дилер действует исключительно в интересах своих клиентов – другими словами, делает им подарок.

Подобная ситуация и с трейд-ин. За покупку в трейд-ин (когда старый автомобиль выкупается салоном и деньги идут в счет покупки нового автомобиля) автодилер предлагает скидку – 7-8% на новую машину.

"Если вы воспользуетесь кредитом вместе с трейд-ином, скидка на автомобиль составит 12%. Так, автомобиль Nissan Qashqai в комплектации SE стоимостью 1,7 млн рублей можно будет приобрести за 1,5 млн рублей, выгода 200 тысяч", — сообщил менеджер салона "Рольф" Анатолий корреспонденту Прайм.

СТРАХОВЫЕ ТРЮКИ

Те, кто попадаются на удочку автодилеров, оказываются, как правило, не в плюсе, а в большом минусе. "Такая "псевдощедрость" может обернуться двукратным удорожанием автомобиля, купленного в кредит", — предупреждает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Ведь за выгодным предложением стоит высокий процент по кредиту, несколько неупомянутых страховок, "вшитых" в "тело" кредита, и заниженная на 20-30% (а то и больше) оценка старого автомобиля, сдаваемого по программе трейд-ин.

Еще несколько лет назад автокредиты были выгодны покупателям новых машин, так как их целью было привлечение новых покупателей, а не рост прибыли банков. Дилеры предоставляли покупателям беспроцентные рассрочки или кредиты по символическим ставкам от аффилированных банков – 3-4% годовых. Обязательной при этом была только одна страховка – КАСКО, которую покупатели новых авто покупали вне зависимости от того, брали они машину в кредит или за наличные: все понимали, что это реальная защита своего имущества.

Но за последние три года ситуация резко изменилось. Ставки по кредитам увеличились в разы – сегодня это 13-16% годовых, плюс к этому банки стали принуждать покупателей оформлять как минимум три страховки, угрожая в противном случае отказать в выдаче кредита или прибавить до 8% сверх анонсируемой процентной ставки.

Чаще всего обо всех этих хитростях менеджеры автосалонов умалчивают. Покупатель остался без старой машины, внес аванс за новую, написал заявление о кредите, ему сообщают, что кредит одобрен, и в момент подписания он видит, что стал "счастливым обладателем" не только КАСКО, но и договора страхования жизни, а также договора GAP-страхования, позволяющего нивелировать сумму износа автомобиля при расчете компенсации по КАСКО в случае его угона или тотальной гибели.

Все эти страховки покупатель должен оплачивать не за 1 год, а за все время действия кредита одномоментно. В сумме набегает 200-300 тысяч рублей переплаты и даже больше. Если прибавить к этому 16% годовых по кредиту, переплата может доходить до 500 тысяч – 1 млн рублей (в зависимости от автомобиля).

Бывает, кредитные менеджеры в автосалонах вообще ни слова не говорят о страховках, включенных в кредит. Просто на распечатанном бланке договора сами ставят галочку в пункте "Согласен на добровольное страхование по такой-то программе". Они пользуются тем, что мало кто вчитывается в кредитный договор и просчитывает ежемесячные платежи по кредиту.

"За исключением КАСКО, по которой страховщики возвращают половину страховой премии на оплату страховых случаев, все остальные страховки бессмысленны и не нужны автовладельцам, — объясняет Янин. — Выплат по ним практически нет (3-5% от собранной страховой премии) и добиться их даже в очевидных страховых случаях невозможно – в договоре стоит километровый перечень исключений".

По договору страхования жизни 90% полученной премии составляют комиссии, которые получают банк, автодилер и менеджеры автосалона. "По КАСКО это соотношение в корне иное: комиссии посредников не превышают 20% от полученной страховой премии, — говорит Янин. — Этим и объясняется смысл всех этих страховых программ".

ПЕРЕХИТРИТЬ БАНК

Дмитрий Янин советует не залезать в кредит тем, кто может позволить себе покупку автомобиля без заемных средств, даже несмотря на красноречивые уверения менеджеров автосалонов, что такой способ окажется мега выгодным.

Если же денег на покупку не хватает, и без кредита не обойтись, нужно использовать все законные возможности удешевить займ, отказавшись от навязанных страховок.

Правда, сделать это придется уже после заключения кредитного договора. В течение 14 календарных дней с момента заключения договора добровольного страхования (в "период охлаждения") можно потребовать его расторгнуть и вернуть деньги. Заемщик должен по интернету или в офисе страховой компании написать заявление о расторжении договора, и страховщик в течение 10 дней обязан вернуть ему деньги.

Пугаться угроз со стороны банка увеличить проценты по кредиту, если их клиент в "период охлаждения" расторгнет страховой договор, не стоит. "Это не более чем слова. Банки не имеют права менять условия кредита после заключения кредитного договора", — объясняет председатель "Союза потребителей финансовых услуг" Игорь Костиков.

Правда, некоторые банкиры придумывают способы сделать невозможным отказ от страховки. Например, оформляют договор коллективного страхования, где страхователем выступает не заемщик, а банк. При такой формулировке вернуть страховую премию даже в "период охлаждения" не получится. Бывает, что страховка вписывается в договор купли-продажи автомобиля и тогда отказаться от нее тоже оказывается не легко. Судиться с автодилером – занятие долгое и затратное.

Главное, что надо знать — автосалону выгодно навязать вам кредит даже со скидкой на автомобиль. Поэтому, советует юрист Алиса Маркина, первое, что надо делать, если решились на покупку автомобиля – потребовать от менеджера салона все договоры, которые в дальнейшем должны быть подписаны, и внимательно их прочитать. Может быть, неприятностей удастся избежать.

А продавать старую машину всегда выгоднее самому на интернет-площадках, чем пользуясь услугами автосалона. Тогда покупка новой окажется, действительно, удачным приобретением.