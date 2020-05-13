МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Яндекс" решил на фоне коронавируса расширить объем программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса до 800 миллионов рублей с ранее заявленных 500 миллионов рублей, которые выделяются ресурсами компании – бонусами на запуск рекламы в "Яндекс.Директе", говорится в сообщении интернет-компании.

"Яндекс" в конце марта сообщил о запуске программы поддержки МСБ объемом 500 миллионов рублей, в рамках которой предприниматели могут получить бонусы на два месяца размещения рекламы в "Яндекс.Директе" и воспользоваться инструментами для удалённой работы с расширенным бесплатным доступом. Представители малого и среднего бизнеса могли до 30 апреля подать заявку на получение до 15 тысяч рублей в виде бонуса.

По итогам первого месяца реализации программы "Яндекс" принял решение продлить сроки подачи заявок и увеличить бюджет программы, говорится в сообщении интернет-компании.

"Мы получили большое количество обращений на поддержку от предпринимателей. В связи с этим приняли решение продлить сроки подачи заявок на участие в программе поддержки до конца мая и увеличить бюджет еще на 300 миллионов рублей", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора "Яндекса" Дмитрия Качмара.

"В общей сложности на помощь российским предпринимателям в привлечении клиентов и сохранении рабочих процессов планируется направить около 800 миллионов рублей", — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что "Яндекс" уже поддержал более 40 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. По итогам апреля предприниматели получили 280 миллионов рублей бонусами на запуск рекламы в "Яндекс.Директе". Также за первый месяц около 15 тысяч компаний получили бесплатный доступ к сервисам для организации удаленной работы, почти 500 организаций воспользовались предложением сервиса по поиску персонала "Яндекс.Таланты", отмечает интернет-компания.