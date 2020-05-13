МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие сервисы по заказу такси возобновляют в Москве перевозки в премиум-классах, приостановленные в апреле по решению властей, сообщили РИА Новости представители агрегаторов.

В апреле крупные агрегаторы приостановили перевозки в премиум-классе из-за введенного в столице запрета на перевозку пассажиров по заказу без специального разрешения. Позднее в СМИ появилась информация, что перевозчики смогут продолжить оказание услуг, если предоставят необходимые сведения в единую навигационно-информационную систему Москвы. Какие именно сведения необходимы, не уточнялось. Однако, власти Москвы опровергли сообщения об обязанности такси предоставлять информацию о поездке, в частности, данные водителя и пассажира.

"Мы возобновили работу премиальных тарифов, которые были приостановлены в апреле", — сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси". Там также напомнили, что еще в 2014 году "Яндекс" и правительство Москвы подписали соглашение об информационном сотрудничестве, которое в том числе касается передачи городу данных по поездкам и машинам, подключенным к "Яндекс.Такси".

"Насколько нам известно, позднее соглашения подписали другие онлайн-сервисы заказа такси. Сейчас этот набор включает идентификатор водителя в системе, номер автомобиля, статус (свободен или на заказе), и, периодически, координаты местоположения машины. Вся эта информация передается только по зашифрованным каналам и не содержит персональных данных пассажиров", — добавил собеседник агентства.

Сервис по заказу такси и доставки Gett не видит необходимости, а также технической и юридической возможности передавать все запрошенные данные. "Мы направили в Дептранс встречное предложение и уже получили положительный ответ. Предложенный нами вариант взаимодействия полностью решает задачи, стоящие перед Дептрансом, и одновременно гарантирует сохранность персональных данных", — прокомментировал гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский. Он также отметил что такси бизнес- и VIP-классов будет запущено в ближайшее время, так как даёт ещё больше комфорта и безопасности пассажирам, вынужденным работать в офисе и перемещаться по городу в период пандемии.

Тариф "Бизнес" в Ситимобил также возобновит работу в ближайшее время. "В данный момент мы проводим подготовительную работу, чтобы соответствовать всем необходимым требованиям Департамента транспорта Москвы. Для возобновления работы этого класса автомобилей в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно- информационная система города Москвы" должны передаваться сведения о ТС. Информация о пассажирах не запрашивается и не передается — ни сейчас, ни ранее", — прокомментировали в пресс-службе сервиса.