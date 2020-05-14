МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 26 мая заложит четвертый атомный ледокол типа "Артика", который получил имя "Якутия", сообщила пресс-служба завода.

"26 мая на Балтийском заводе состоится техническая закладка третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. Новый ледокол получит имя "Якутия" и станет четвертым атомоходом серии. Заказчиком строительства выступает ФГУП "Атомфлот" (предприятие Госкорпорации "Росатом")", — говорится в сообщении.

Атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всего подписан контракт на пять таких судов.