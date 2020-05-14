МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Росимущество, единственный акционер компании "Дом.РФ", провело докапитализацию компании на 1,5 миллиарда рублей, выкупив по закрытой подписке почти 600 тысяч допэмиссии акций, говорится в материалах "Дом.РФ"

Теперь уставный капитал компании составляет 159,8 миллиарда рублей.

Госкомпания "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) была создана в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В конце 2017 года в уставный капитал корпорации были внесены 100% акций банка "Российский капитал", на базе которого создавался ипотечно-строительный банк. После передачи на баланс госкорпорации банк был переименован в банк "Дом.РФ".