МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) готовится в ближайшие дни подать документы на субсидии за потери из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании со ссылкой на президента компании Павла Пермякова.

"ЮТэйр" готовит документы для подачи на субсидии в ближайшие дни", — привели в пресс-службе слова Пермякова.

"Для нас важно подготовить документы в соответствии со всеми требованиями регулятора. Скорость подачи в данном случае не увеличивает объем субсидий", — добавил Пермяков.