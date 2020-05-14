МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Участников специнвестконтрактов (СПИКов) могут освободить от ответственности за невыполнение взятых обязательств, если причиной этому действительно стала пандемия коронавируса, но каждый случай будет рассматриваться отдельно, передал РИА Новости через пресс-службу замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

В конце апреля большая четверка бизнес-объединений — Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей — в коллективном письме к премьер-министру Михаилу Мишустину попросила ввести мораторий на привлечение к ответственности участников самых популярных в России инвестсоглашений.

"Стороны могут освобождаться от ответственности за невыполнение своих обязательств по СПИК, если причиной этому являются обстоятельства непреодолимой силы. При этом исполнение обязательств не прекращается, а переносится на срок действия форс-мажора или его последствий. Соответственно, для освобождения инвесторов от ответственности внесение каких-либо специальных поправок в законодательство не требуется", — рассказал Осьмаков.

Представитель Минпромторга, в свою очередь, напомнил, что признание действия той или иной ситуации на контракт форс-мажором — прерогатива Торгово-промышленной палаты.

Пересмотр или расторжение контрактов является правом, а не обязанностью Минпромторга, поэтому влияние пандемии на экономику каждого СПИКа будет рассматриваться отдельно в случае возникновения такой необходимости, подчеркнул замминистра.

"Кроме того, в рамках антикризисных мер сейчас прорабатывается, по предложению РСПП, вопрос сохранения налоговых льгот для участников действующих специнвестконтрактов в течение двух лет после завершения срока СПИКа. Это позволит поддержать важные для экономики проекты со значительным объемом уже вложенных инвестиций, реализация которых ведется в текущих сложных условиях", — добавил Осьмаков.

Инструмент специнвестконтрактов (СПИК), заработавший в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса. Бенефециарами таких соглашений являются большинство предприятий автопрома, а также компании фармацевтической отрасли и сельхозмашиностроения.