МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Росавиация предлагает снимать ограничения по COVID-19 в три этапа, на первых двух в самолет не будут пускать пассажиров с температурой выше 37,5 градусов, следует из проекта ведомства.

Росавиация подготовила проект указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок.

"Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, предлагается трехэтапный план снятия ограничений, введенных в связи с изменяющейся ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, с разделением требований к пассажирам и экипажу", — говорится в документе.

"Первый этап… При входе на борт проводится бесконтактная термометрия, пассажиры с температурой тела 37,5 и более на борт не допускаются", — отмечается в документе.

Аналогичные меры указаны и на втором этапе. На третьем бесконтактная термометрия пассажиров при вступлении на борт отменяется.

Пассажирам самолетов на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса могут ограничить вызов бортпроводника и перемещение по салону лайнера. "…Вводится ограничение на вызов члена кабинного экипажа, бортпроводник может быть вызван только при возникновении неразрешимых ситуаций, в том числе влияющих на безопасность полета, состояние здоровья и в случае угрозы жизни пассажиров", — говорится в проекте.

"… Ограничивается перемещение пассажиров по салону, за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета", — добавляется в документе.

На первом этаже пассажиров не будут пускать в самолет в верхней одежде. "Пассажиры в верхней одежде на борт воздушного судна не допускаются. Верхнюю одежду надлежит упаковать в пластиковый пакет, затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не доставать все время нахождения на борту", — говорится в проекте.

На первых двух этапах снятия ограничений пассажиры должны будут носить маски и перчатки весь полет. "…Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. На рейсах более 3-х часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции", — говорится в документе.

Использованные маски должны будут собирать в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации.

Пассажиры в самолете на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса в России должны будут размещаться с соблюдением дистанции. "Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд – не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд – в шахматном порядке", — говорится в проекте.