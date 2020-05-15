МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. В Москве начался прием заявок на получения субсидий для социальных предприятий, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Предприниматели могут частично возместить проценты по кредитам, расходы на приобретение и лизинг оборудования, а также на коммунальные услуги до конца года… Максимальный размер выплаты субъектам малого и среднего бизнеса составит один миллион рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компенсация расходов на покупку в кредит иностранного оборудования будет рассчитываться в пределах ключевой ставки ЦБ РФ, а при оформлении займов на покупку российского оборудования — на 5% больше ключевой ставки.

"Новые меры поддержки помогут организациям возместить до 35 процентов расходов на лизинг и покупку за счет собственных средств отечественного оборудования и до 25 процентов при установке импортного. Кроме того, компании могут компенсировать до 70 процентов затрат на оплату коммунальных услуг до конца года", — приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Добавляется, что подать заявку можно через личный кабинет на сайте mbm.mos.ru. Кроме того, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 можно получить консультацию по телефону в единой линии поддержки по вопросам субсидий.