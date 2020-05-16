МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Минтранс России в связи со снижением пассажиропотока из-за ситуации с коронавирусом обсуждает специальные меры поддержки компании "Аэроэкспресс", которая перевозит пассажиров между вокзалами Москвы и столичным аэропортами, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Министр в субботу лично проверяет работу транспортного комплекса в новых условиях из-за ситуации с коронавирусом. В частности, на Белорусском вокзале он посетил терминал "Аэроэкспресса". Там в беседе с генеральным директором компании Алиной Бисембаевой он констатировал, что авиаперевозки снизились.

"Мы это ощутили на себе в полном объёме", — ответила глава "Аэроэкспресса".

"Мы и в процессе подготовки к совещанию, которое проводил президент 7 мая, обсуждали специальные меры поддержки по "Аэроэкспрессу". Я очень надеюсь, что мы все это упакуем, доделаем и сможем помочь", — сказал на это министр.

Он напомнил, что были анонсированы меры поддержки авиакомпаниям и сейчас они активно внедряются.

"Вам нужно, конечно, сейчас на этот период и по заработной плате сотрудникам, и по льготному кредитованию на оборотные средства, все эти меры тоже активно получить", — продолжил Дитрих.