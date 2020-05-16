НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая — ПРАЙМ. Индия снимет ограничения на использование воздушного пространства страны, это решение может принести около 133 миллионов долларов в сектор авиации, заявила в субботу министр финансов Индии Нирмала Ситараман.

"Ограничения на использование индийского воздушного пространства будут ослаблены, чтобы гражданские полеты стали более эффективными. Это принесет общую выгоду в размере 10 миллиардов рупий (133 миллиона долларов) в год для авиационного сектора", — сказала министр финансов Нирмала Ситараман, выступая на пресс-конференции.

Она отметила, что сейчас в Индии открыто 60% воздушного пространства страны, снятие ограничений позволит авиакомпаниям сократить расход топлива, время полета и окажет положительное воздействие на окружающую среду.

"Управление аэропортов Индии одобрило трем аэропортам из шести заявки на эксплуатацию и техническое обслуживание на основе государственно-частного партнерства. Дополнительные инвестиции частных игроков в 12 аэропортах в первом и втором раундах ожидаются около 130 миллиардов рупий (1,729 миллиарда долларов)", — добавила Ситараман.

Кроме того, глава минфина заявила, что Индия станет глобальным центром технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта воздушных судов.

"Объявленные сегодня структурные реформы окажут влияние на те отрасли, которые являются новыми горизонтами роста, высвобождая новые инвестиции, стимулируя производство и создавая рабочие места", — отметила Ситараман.

Это четвертое подряд выступление главы минфина Индии, во время которых она рассказывает детали плана поддержки экономики страны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник объявил, что власти страны выделят 20 триллионов рупий (примерно 265 миллиардов долларов) на поддержку экономики в условиях коронавируса. Ранее Ситамаран рассказала о мерах по поддержке малых и средних предприятий, небанковских и микрофинансовых организаций, а также рабочих, бедняков, сектора недвижимости и сельского хозяйства.