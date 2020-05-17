МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на месяц срок проведения конкурсного отбора частных медорганизаций для получения грантов на оказание услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше, сообщает пресс-служба кабмина.

"На месяц продлен срок проведения конкурсного отбора частных медицинских организаций для получения грантов на оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше. Конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов в виде субсидий из федерального бюджета на оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше, продлен до 15 июня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продление срока позволит принять участие в отборе большему количеству частных медицинских учреждений.

"Пилотный проект по привлечению частных клиник к оказанию медико-социальных услуг пожилым гражданам будет реализован в 9 регионах. Это Республики Мордовия, Татарстан, Алтайский край, а также Воронежская, Кемеровская, Костромская, Новосибирская, Тамбовская и Тульская области. Для граждан помощь будет бесплатной", — добавляется в сообщении пресс-службы.